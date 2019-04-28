Назарбаев встретился с Джеки Чаном: в чем признался экс-президент актеру

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с актером, кинорежиссером, сценаристом и мастером боевых искусств Джеки Чаном.
Как сообщает пресс-служба Акорды, елбасы побеседовал с известным китайским актером в Пекине в ходе рабочего визита.
Экс-президент отметил значимую роль актера в мировом кинематографе.
"Я очень рад встретиться с такой знаменитостью. Вы популярны во всем мире", — сказал Назарбаев.
В свою очередь, Джеки Чан рассказал о своих творческих планах, а также поделился видением реализации совместных проектов в киноиндустрии.
Фотографию встречи Назарбаева и Джеки Чана опубликовал пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай. В кадре также есть посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев и исполнительный директор Фонда первого президента Асет Исекешев.