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Назарбаев встретился с Джеки Чаном: в чем признался экс-президент актеру

© Акорда
В мире
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Популярный китайский актер рассказал о своих творческих планах и о своем видении реализации совместных проектов в сфере киноиндустрии.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с актером, кинорежиссером, сценаристом и мастером боевых искусств Джеки Чаном.

Как сообщает пресс-служба Акорды, елбасы побеседовал с известным китайским актером в Пекине в ходе рабочего визита.

© Акорда
Назарбаев встретился с Джеки Чаном

Экс-президент отметил значимую роль актера в мировом кинематографе.

© Акорда
Назарбаев встретился с Джеки Чаном

"Я очень рад встретиться с такой знаменитостью. Вы популярны во всем мире", — сказал Назарбаев.

© Акорда
Назарбаев встретился с Джеки Чаном

В свою очередь, Джеки Чан рассказал о своих творческих планах, а также поделился видением реализации совместных проектов в киноиндустрии.

Фотографию встречи Назарбаева и Джеки Чана опубликовал пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай. В кадре также есть посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев и исполнительный директор Фонда первого президента Асет Исекешев.

Теги:
актер, Нурсултан Назарбаев



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