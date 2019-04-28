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Таинственные находки в Египте: нетронутая гробница и 30 древних мумий

© Flickr/ Milan
В мире
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Ученые наткнулись на очередное место массового захоронения. В гробнице обнаружены также множество забальзамированных детских тел.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. На юге Египта в провинции Асуан археологи обнаружили масштабное древнее захоронение, внутри гробницы исследователи нашли 30 мумий.

Как сообщает Министерство по делам древностей страны, надписи внутри гробницы помогли установить имя "основного" захороненного – Тийт.

В Египте найдена нетронутая древняя гробница
© Facebook / Ministry of Antiquities
В Египте найдена нетронутая древняя гробница

Однако всего в подземном склепе находилось три десятка мумий, в том числе забальзамированных детских тел.

Гробница оставалась нетронутой на протяжении двух тысячелетий, так как она выдолблена внутри скалы, и попасть в нее можно только по каменной лестнице, вход к которой был замурован каменной стеной.

В Египте найдена нетронутая древняя гробница
© Facebook / Ministry of Antiquities
В Египте найдена нетронутая древняя гробница

В сообщении говорится, что археологи также нашли два мумифицированных тела (по всей видимости, мать и ее ребенок). Они были уложены друг на друга и укрыты многослойным папирусом, который традиционно использовался в Древнем Египте для создания посмертных масок и саркофагов, повторяющих контуры тела.

В Египте найдена нетронутая древняя гробница
© Facebook / Ministry of Antiquities
В Египте найдена нетронутая древняя гробница

Еще несколько детей были захоронены отдельно, в прилегающей боковой галерее.

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Теги:
археологические раскопки, Археология, Мумия, Египет



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