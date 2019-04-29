Девять человек намерены бороться за пост президента Казахстана

Первый президент республики Нурсултан Назарбаев в марте этого года сложил с себя полномочия главы государства.

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В Казахстане в воскресенье, 28 апреля, завершился процесс выдвижения претендентов для участия в досрочных президентских выборах, назначенных на 9 июня текущего года.

Как сообщает Sputnik Казахстан, в ЦИК заявления на участие в выборах подали девять человек.

В числе баллотирующихся - Касым-Жомарт Токаев, действующий президент Казахстана, от партии Nur Otan.

В списке кандидатов также числятся Дания Еспаева – от партии "Ак жол", Жамбыл Ахметбеков – от Коммунистической народной партии, Толеутай Рахимбеков – от партии "Ауыл", Садыбек Тугел – от общественного объединения "Ұлы дала қырандары" ("Орлы великой степи"), Амангельды Таспихов – от Федерации профсоюзов Казахстана, Амиржан Косанов – от национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" ("Судьба нации"), Талгат Ергалиев – от Союза строителей Казахстана, Жуматай Алиев - от общественного объединения "Халық демографиясы".

Ранее Нурсултан Назарбаев, сложивший с себя в марте полномочия главы государства, рассказал, что ежедневно получает письма, в которых граждане просят его снова баллотироваться на пост президента республики.

Первый президент поблагодарил казахстанцев за доверие, однако подчеркнул, что его решение окончательное и он будет поддерживать на выборах Касым-Жомарта Токаева.