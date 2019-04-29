Незрячие конструкторы: LEGO представила уникальный развивающий набор

ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. Проект LEGO Braille Bricks был представлен на прошлой неделе в Париже в ходе конференции Sustainable Brands. По словам производителя, новый подход позволяет слепым и слабовидящим детям в игривой форме осваивать новые навыки, которые помогут им в будущем достичь успехов, сообщается на сайте компании.

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Кубики будут иметь такое же количество шпилек, сколько используется при обозначении букв и цифр в азбуке Брайля. При этом они будут полностью совместимы с системой LEGO. Чтобы зрячие учителя и члены семьи могли взаимодействовать с ребенком на равных условиях, на каждом кубике будет напечатана буква или символ.

Консультантом проекта выступил старший арт-директор компании Мортен Бонд, который сам страдает от проблем со зрением. По его словам, проект стал для него огромным источником вдохновения.

"Работа учителей и учеников с Braille Bricks напомнила мне о том, что все препятствия, которые могут возникнуть у меня на пути, я создаю сам в своей голове", — сказал Бонд.

Согласно статистике ВОЗ, которую приводит LEGO, 19 млн детей по всему миру страдают от проблем со зрением, у 1,4 млн из них слепота необратима. В то же время в США лишь 10% слепых детей изучают азбуку Брайля. Однако общественность вновь обретает веру в актуальность изучения Брайля, несмотря на наличие современных цифровых технологий.

"Те, кто владеет Брайлем, как правило, более независимы, показывают лучшие результаты в учебе и у них больше шансов найти работу. Мы очень рады, что LEGO развивает эту идею и сможет донести ее до детей по всему миру", - заявил казначей Европейского союза слепых Филипп Шазаль.

Сейчас продукт тестируют на датском, норвежском, английском и португальском языках, затем приступят к испытаниям на немецком, испанском и французском. Наборы будут состоять из 250 знаков Брайля, включая полный алфавит, цифры 0-9 и некоторые математические символы. Braille Bricks поступит в продажу уже в следующем году.

Создать специальный конструктор предложила Датская ассоциация слепых в 2011 году. В 2017 идею поддержал бразильский Фонд слепых Дорины Новилл. Позже к проекту присоединились ассоциации слепых Великобритании и Норвегии.