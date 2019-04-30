Император Японии отрекается от престола

Во вторник, 30 апреля, в Японии начался ритуал отречения императора Акихито от престола.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито от престола.

"Его Величество в соответствии с положениями специального закона сложил свои полномочия", — заявил он в своем послании, пишет NHK.

Местные СМИ продемонстрировали, как император Акихито входит в храм Касикодоро (храм богини солнца Аматэрасу, которая является прямой прародительницей императорской семьи).

Всего 85-летний Акихито совершил 11 таких ритуалов в различных районах страны.

Официальная церемония отречения от престола пройдет в императорском дворце в Токио в зале Мацу-но-ма. Она начнется около 17:00 по местному времени.

Император, который сидел на престоле 30 лет, официально уйдет в отставку в полночь во вторник. С 1 мая его сменит на престоле старший сын — 59-летний наследный принц Нарухито.