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Король Таиланда взял в жены генерала и удивил весь мир

© Фото: reuters
В мире
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Ранее избранница главы государства работала стюардессой, а также была командиром подразделения специальных операций Королевской гвардии

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что сочетался браком с генералом и начальником своей службы охраны Сутхидой Вачиралонгкорн.

Об этом сообщает портал South China Morning Post.

Избраннице главы государства 40 лет. Она служила в специальном подразделении Королевской гвардии, а в декабре 2016 года получила звание генерала. До этого она была бортпроводницей авиакомпании Thai Airways.

© Фото: South China Morning Post
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Госпожа Сутхида получила официальный статус королевы Таиланда. До самой свадьбы официальных подтверждений того, что монарх и сотрудница его охраны состоят в романтических отношениях, не было.

Церемония прошла во дворцовом комплексе незадолго до официальной коронации самого 66-летнего короля, которая должна состояться в первых числах мая.

Рама X взошел на престол 1 декабря 2016 года — на 50-й день после смерти своего отца, правившего королевством на протяжении 70 лет.

Теги:
свадьба, Таиланд



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