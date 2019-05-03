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Кандидат в президенты от партии Слуга народа Владимир Зеленский

На Украине официально объявили итоги президентских выборов

© Sputnik / Стрингер
В мире
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Тема:
Президентские выборы на Украине (37)
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В скором времени парламент должен утвердить дату инаугурации нового лидера страны.

ТАШКЕНТ, 3 мая - Sputnik. Газета Верховной рады "Голос Украины" официально обнародовала итоги выборов главы государства.

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Закон требует, чтобы инаугурация нового президента состоялась в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов Центризбиркомом и публикации их в газете "Голос Украины", то есть не позднее 3 июня. Точную дату утвердит парламент специальным постановлением.

"По итогам повторного голосования 21 апреля 2019 по очередным выборам президента Украины 31 марта 2019 избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Зеленский", - говорится в публикации на сайте издания.

ЦИК Украины 30 апреля официально назвал Зеленского победителем президентских выборов. За Зеленского во втором туре проголосовали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко - 24,45%.

Тема:
Президентские выборы на Украине (37)

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Теги:
Петр Порошенко, Владимир Зеленский, выборы президента, Украина



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