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В Шереметьево загорелся пассажирский самолет. Съемка очевидца

Самолёт "Аэрофлота" загорелся при посадке в "Шереметьево" - видео

РИА Новости
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Есть пострадавшие и погибший.

ТАШКЕНТ, 5 мая - Sputnik. Самолёт компании "Аэрофлот"  Москва-Мурманск загорелся при посадке в аэропорту "Шереметьево", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в "Шереметьево".

Собеседник отметил, что самолет после взлета докладывал о проблемах со связью и запрашивал возвращение в Шереметьево. При посадке самолета возникли сложности, поэтому он смог сесть только со второй попытки.

Представитель МЧС рассказал агентству о шести пострадавших пассажирах. По данным СК, погиб один человек и четверо пострадали. Всех 78 пассажиров эвакуировали.

Пожар уничтожил полсамолета SSJ100, рассказал РИА Новости в свою очередь источник в экстренных службах региона. Пожар в настоящее время потушен, сказал собеседник агентства.

Источник в Росавиации заявил, что при посадке стойки самолета подломились и после этого загорелись двигатели. Ранее источник в экстренных службах сообщал, что причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования.

СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц.

Теги:
аэропорт, Шереметьево, пожар, крушение самолета, самолет



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