Следственный комитет сообщил о 41 погибшем в Шереметьево

Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных погодных условий. При посадке произошло возгорание двигателей.

ТАШКЕНТ, 6 мая - Sputnik. Сорок один человек погиб в результате возгорания самолета в аэропорту Шереметьево, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

По данным ведомства, из 78 находившихся на борту самолета выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа.

Список выживших был опубликован на сайте "Аэрофлота".

Шесть человек госпитализированы, трое сейчас в тяжелом состоянии.

Самолет "Аэрофлота", который следовал в Мурманск из Москвы, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево, после 28 минут полета. Ему удалось сесть только со второй попытки из-за сложных погодных условий. При посадке произошло возгорание двигателей.

СК возбудил уголовное дело по статье 263 УК "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию ЧП.

В Мурманской области объявили трехдневный траур, семьи погибших пассажиров-жителей области получат по миллиону рублей, доставленные в больницы пострадавшие - по 500 тысяч рублей.