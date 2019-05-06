10:56 06 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.27
  • EUR9415.03
  • USD8445.49
Поиск
Следственный комитет сообщил о 41 погибшем в Шереметьево

Следственный комитет сообщил о 41 погибшем в Шереметьево

Стоп-кадр видео очевидца
В мире
Получить короткую ссылку
373 0 0

Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных погодных условий. При посадке произошло возгорание двигателей.

ТАШКЕНТ, 6 мая - Sputnik. Сорок один человек погиб в результате возгорания самолета в аэропорту Шереметьево, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

По данным ведомства, из 78 находившихся на борту самолета выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа.
Список выживших был опубликован на сайте "Аэрофлота".
Шесть человек госпитализированы, трое сейчас в тяжелом состоянии.

Самолет "Аэрофлота", который следовал в Мурманск из Москвы, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево, после 28 минут полета. Ему удалось сесть только со второй попытки из-за сложных погодных условий. При посадке произошло возгорание двигателей.

В Шереметьево загорелся пассажирский самолет. Съемка очевидца
РИА Новости
Самолёт "Аэрофлота" загорелся при посадке в "Шереметьево" - видео

СК возбудил уголовное дело по статье 263 УК "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию ЧП.

В Мурманской области объявили трехдневный траур, семьи погибших пассажиров-жителей области получат по миллиону рублей, доставленные в больницы пострадавшие - по 500 тысяч рублей.

Теги:
жертвы, пожар, Самолет, катастрофа, Шереметьево



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Цвет настроения синий: волшебные гиацинты в бельгийском лесу
В Ташкенте прошел ретро-автопробег.
Память, флаги и победа: ретро-автомобили в Ташкенте - видео
Расписание олимпиады 2020
Олимпиада-2020 в Токио: расписание игр

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054