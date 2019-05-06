Взрыв на заводе "Уралхим" произошел в Пермском крае - есть погибшие

Инцидент на заводе по производству аммиака не повлиял технологический процесс, угрозы экологии и населению нет.

ТАШКЕНТ, 6 мая - Sputnik. Сегодня утром, 6 мая, на заводе "Уралхим" в Пермском крае прогремел взрыв, при котором погибли три человека. Как сообщает пресс-служба "Уралхим", угрозы экологии и населению нет.

По словам представителей компании, инцидент не повлиял на технологический процесс на предприятии, пожара и разрушений нет. Сейчас на месте аварии работают службы Ростехнадзора, Прокуратуры, Следственного комитета и МЧС.

"Утром, 6 мая, при проведении ремонтных работ на производстве аммиака филиала "Азот" АО "ОХК "Уралхим" произошел хлопок. В результате несчастного случая погибли трое человек. Один пострадавший находится в больнице", - сказали в компании.

Также отмечено, что создана комиссия, причина произошедшего выясняется. Руководство предприятия оказывает полное содействие в расследовании инцидента.

Пресс-служба добавила, что на филиал "Азот" в город Березники выехал производственный директор "Уралхима", а в самой компании создан штаб для внутреннего расследования, по результатам которого будут сделаны выводы об ответственности за инцидент.