Названы самые экстремальные города мира

В Оймяконе, например, зафиксировали температуру в минус 71,2 градуса, что уже говорит о том, что жить там довольно экстремально.

ТАШКЕНТ, 6 мая - Sputnik. Первой тройкой самых экстремальных городов мира оказались Якутск, Оймякон и Верхоянск, сообщает El Pais.

По словам издания Якутск самый экстремальный город, потому что перепада температуры, как в этом городе, нет нигде в мире: зимой там может быть минус 40 градусов, а летом всегда плюс 30 градусов.

© AFP 2018 / MLADEN ANTONOV Якутск

В Оймяконе почти 100 лет назад зафиксировали температуру в минус 71,2 градуса, что уже говорит о том, что жить там довольно жестко.

© AFP 2018 / MLADEN ANTONOV Оймякон

В Верхоянске также жесткие скачки температуры. Иногда столбик термометра прыгает от 69,8 ниже нуля до 37 тепла в летнее время.

© AFP 2018 / MLADEN ANTONOV Якутия

Среди экстремальных городов также выделен населенный пункт Ла-Ринконада в Перу, который расположен на высоте 5099 м над уровнем моря, что закрывает к нему путь для большинства людей.

© AFP 2018 / AXEL PITTET Ла-Ринконада

А вот самым жарким городом стал Сан-Луис-Рио-Колорадо в Мексике. Однажды температура там поднялась до 60 градусов тепла.