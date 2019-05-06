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Якутск

Названы самые экстремальные города мира

© AFP 2018 / MLADEN ANTONOV
В мире
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В Оймяконе, например, зафиксировали температуру в минус 71,2 градуса, что уже говорит о том, что жить там довольно экстремально.

ТАШКЕНТ, 6 мая - Sputnik. Первой тройкой самых экстремальных городов мира оказались Якутск, Оймякон и Верхоянск, сообщает El Pais.

По словам издания Якутск самый экстремальный город, потому что перепада температуры, как в этом городе, нет нигде в мире: зимой там может быть минус 40 градусов, а летом всегда плюс 30 градусов.

Якутск
© AFP 2018 / MLADEN ANTONOV
Якутск

В Оймяконе почти 100 лет назад зафиксировали температуру в минус 71,2 градуса, что уже говорит о том, что жить там довольно жестко.

Оймякон
© AFP 2018 / MLADEN ANTONOV
Оймякон

В Верхоянске также жесткие скачки температуры. Иногда столбик термометра прыгает от 69,8 ниже нуля до 37 тепла в летнее время.

Якутия
© AFP 2018 / MLADEN ANTONOV
Якутия

Среди экстремальных городов также выделен населенный пункт Ла-Ринконада в Перу, который расположен на высоте 5099 м над уровнем моря, что закрывает к нему путь для большинства людей.

Ла-Ринконада
© AFP 2018 / AXEL PITTET
Ла-Ринконада

А вот самым жарким городом стал Сан-Луис-Рио-Колорадо в Мексике. Однажды температура там поднялась до 60 градусов тепла.

Сан-Луис-Рио-Колорадо
© AFP 2018 / GUILLERMO ARIAS
Сан-Луис-Рио-Колорадо
Теги:
рейтинг, мир, мир, города мира, Якутия



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