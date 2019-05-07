Эксперты говорят об ошибке пилотов: главная версия крушения SSJ-100

Следствие назвало доминирующую версию трагедии в Шереметьево - это ошибочные действия экипажа. Виноваты и наземные службы, не отреагировавшие оперативно.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Ошибка пилотов - приоритетная версия катастрофы самолета Sukhoi Superjet-100, в которой погиб 41 человек.

Об этом пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на собственные источники, близкие к расследованию.

По данным издания, первой ошибкой стало само решение лететь через грозовой фронт.

После этого, попав в сложную, но не катастрофическую ситуацию, когда отключилась автоматика, пилоты поторопились приземлиться.

"Пилоты сели, вместо того чтобы выжечь лишний керосин, кружась над аэропортом. В итоге Superjet садился с максимальной массой, создающей дополнительные трудности для приземления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что летчики превысили путевую и вертикальную скорость снижения лайнера, допустив жесткое касание шасси взлетно-посадочной полосы.

Также, по мнению руководителя Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илоны Борисовой, наземные службы сработали не оперативно, и команды "тревога" и "готовность" были отданы с опозданием.

Самолет "Аэрофлота", который следовал в Мурманск из Москвы, в воскресенье, 5 мая, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево после 28 минут полета. Ему удалось сесть только со второй попытки из-за сложных погодных условий. При посадке произошло возгорание двигателей.

В результате жесткой посадки Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек. Всего на борту находились 78 пассажиров, 33 из них удалось выжить.