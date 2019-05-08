Меган Маркл и принц Гарри показали своего новорожденного малыша - фото

ТАШКЕНТ, 8 мая - Sputnik. Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл, наконец, показали своего новорожденного сына.
Кстати, Меган и Гарри сначала заявили, что решили не проводить фотосессию сразу после рождения ребенка.
Однако уже сегодня мы можем наблюдать кадры фотосессии с счастливыми родителями.
Напомним, Меган Маркл родила сына, мальчик весит 3 килограмма.
Ребенок занял седьмое место в линии престолонаследия и стал восьмым по счету правнуком королевы Елизаветы Второй.
Это мальчик: Меган Маркл и принц Гарри стали родителями >>
Пол будущего ребенка родители намеренно скрывали. Герцог и герцогиня также не стали объявлять, где именно родится их первенец.