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Меган Маркл и принц Гарри показали своего новорожденного малыша - фото

Меган Маркл и принц Гарри показали своего новорожденного малыша - фото

© REUTERS / POOL
В мире
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Кстати,  Меган и Гарри сначала заявили, что решили не проводить фотосессию сразу после рождения ребенка.

ТАШКЕНТ, 8 мая - Sputnik. Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл, наконец, показали своего новорожденного сына.  

Кстати,  Меган и Гарри сначала заявили, что решили не проводить фотосессию сразу после рождения ребенка.

Однако уже сегодня мы можем наблюдать кадры фотосессии с счастливыми родителями.

Меган Маркл и принц Гарри показали своего новорожденного малыша - фото
© REUTERS / POOL
Меган Маркл и принц Гарри показали своего новорожденного малыша - фото

Напомним, Меган Маркл родила сына, мальчик весит 3 килограмма.

Ребенок занял седьмое место в линии престолонаследия и стал восьмым по счету правнуком королевы Елизаветы Второй.

Это мальчик: Меган Маркл и принц Гарри стали родителями >>

Пол будущего ребенка родители намеренно скрывали. Герцог и герцогиня также не стали объявлять, где именно родится их первенец.

Теги:
Фотография, фотосъемка, фотосессия, фотограф, фото, Родители и дети, Дети, рождение, Принц Гарри, Меган Маркл, Великобритания, Великобритания



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