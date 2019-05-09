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Президентское шествие Бессмертного полка в Бишкеке

"Президентское" шествие "Бессмертного полка" в Бишкеке

© Sputnik /
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (170)
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Бывший и нынешний президенты Кыргызстана участвуют в акции.

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. Сооронбай Жээнбеков и Алмазбек Атамбаев принимают участие в акции "Бессмертный полк", стартовавшу в Бишкеке, сообщает Sputnik Кыргызстан.

В шествии принял участие и нынешний глава государства Сооронбай Жээнбеков. 

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© Sputnik /
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Его предшественник Алмазбек Атамбаев тоже был замечен в рядах шествия. Отец экс-президента Киргизии Шаршен Атамбаев - участник Великой Отечественной. Он в июне 1943 года был призван на фронт, где и воевал  в составе стрелкового полка и даже участвовал в Берлинской операции.

Это первое масштабное мероприятие, на котором действующий и бывший президенты появились вместе за последние полтора года. Есть мнение, что после инаугурации у политиков произошел разлад.

Президентское шествие Бессмертного полка в Бишкеке
© Sputnik /
"Президентское" шествие "Бессмертного полка" в Бишкеке

В Ташкенте планируют провести акцию "Бессмертный полк", но формат и точное место шествия пока не согласованы."Бессмертный полк" — международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.

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Хуторской: "Бессмертный полк" имеет колоссальную международную поддержку
Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны, а также записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения "Бессмертный полк".

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (170)
Теги:
Кыргызстан, День Памяти и Почестей, 9 Мая, Бессмертный полк



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