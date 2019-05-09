"Президентское" шествие "Бессмертного полка" в Бишкеке

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. Сооронбай Жээнбеков и Алмазбек Атамбаев принимают участие в акции "Бессмертный полк", стартовавшу в Бишкеке, сообщает Sputnik Кыргызстан.
В шествии принял участие и нынешний глава государства Сооронбай Жээнбеков.
Его предшественник Алмазбек Атамбаев тоже был замечен в рядах шествия. Отец экс-президента Киргизии Шаршен Атамбаев - участник Великой Отечественной. Он в июне 1943 года был призван на фронт, где и воевал в составе стрелкового полка и даже участвовал в Берлинской операции.
Это первое масштабное мероприятие, на котором действующий и бывший президенты появились вместе за последние полтора года. Есть мнение, что после инаугурации у политиков произошел разлад.
В Ташкенте планируют провести акцию "Бессмертный полк", но формат и точное место шествия пока не согласованы."Бессмертный полк" — международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.