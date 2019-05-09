Постпреды РФ и стран СНГ осудили неонацизм и "войну с памятниками"

Дипломаты выразили протест в связи с осквернением памятника советским воинам в Вене, а также призвали мировое сообщество сплотиться перед угрозой неонацизма и неофашизма, который все чаще проявляется в ряде стран ОБСЕ.

ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. Постоянные представители России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в ОБСЕ выразили обеспокоенность растущими проявлениями неонацизма и национализма в регионе организации, сообщает РИА Новости. Дипломаты также осудили факты надругательства над памятниками героям Второй Мировой войны.

Поводом к такой реакции послужил инцидент, произошедший в Вене накануне Дня Победы. На площади Шварценбергплатц был частично поврежден памятник советским воина. В связи с этим посольство России выразило австрийским властям решительный протест. К настоящему моменту коммунальные службы Вены устранили ущерб.

"Мы решительно осуждаем любые проявления "войны" с памятниками солдатам и полководцам Красной Армии, надругательства над могилами тех, кто отдал свои жизни за освобождение Европы от нацистов. Вандализм в отношении таких мемориальных объектов не имеет оправдания", - говорится в совместном заявлении постпредов по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

.Дипломаты стран СНГ также обеспокоены растущими неонацистскими настроениями в странах ОБСЕ. По их словам, память о жертвах фашизма, узниках концлагерей не дает морального права мириться с попытками переписывания истории и пересмотров итогов Второй мировой войны.

"Нас тревожат растущие проявления неонацизма, радикального национализма, расизма, прославление преступлений на почве этнической и религиозной ненависти на пространстве ОБСЕ. Опыт истории должен служить напоминанием об опасности, которую несет дискриминация на расовой, этнической и религиозной почве", — говорится в совместном заявлении постпредов по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

© Sputnik / Алексей Никольский Владимир Путин: наш святой долг — защитить память о подлинных героях войны

Об опасности искажения истории говорил и президент России Владимир Путин, выступавший на Красной площади на параде победы. Глава государства подчеркнул, что в некоторых странах пытаются вновь обелить приспешников нацистов, искажая историю о подвиге народов. победивших в Великой Отечественной войне. Российский лидер призвал сплотиться и сберечь память об истинных героях, а все страны мира "осознать общую ответственность" за безопасность на планете.

В декабре 2018 года на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция о "Борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".