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Эмомали Рахмон

Президент Таджикистана сурово отчитал чиновника за ложь

© Sputnik / Виктор Толочко
В мире
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Эмомали Рахмон уличил сотрудника таможенной службы во лжи и велел уволиться со службы.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон допросил сотрудника таможенной службы Шахбоза Раджабзода и уличил его во лжи, пишет Sputnik Таджикистан. Это произошло на встрече с работниками финансовых, таможенных и налоговых структур.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, архивное фото
© Пресс-служба президента Республики Таджикистан
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Глава государства пригласил Раджабзода к микрофону и спросил, сколько домов и машин он имеет, какое у него образование, и, уличив его во лжи, велел уволиться со службы.

Мужчина занимает свою должность год и восемь месяцев. Президент спросил, сколько машин купил Раджабзод за это время. Тот ответил, что одну, однако Рахмон заявил, что у него есть данные о наличии у Раджабзоды двух автомобилей.

Кроме того, президент спросил у сотрудника таможни, какой вуз он окончил. Услышав, что Российскую Дипакадемию, Рахмон вновь заявил, что госслужащий врет.

"Исключили тебя за неуспеваемость. Почему говоришь от имени детей руководителя страны? Вот он молодой кадр. Грехов у тебя больше чем волос на голове. Понял? В какой структуре ты бы не работал, тебя ото всюду увольняли. А как приняли на эту работу, я не знаю. Никому не подчиняется. Даже не здоровается. Что, спустился с небес? Закон для чего и для кого? Безгрешен? Не имеешь недостатков?" — заявил Рахмон.

"Пойдешь, напишешь заявление, и уйдешь. Учитываю твои молодые года, иначе сел бы в тюрьму, не меньше, чем на 15 лет!" — завершил диалог Рахмон.

Он также велел сотруднику таможни вернуть деньги, которые тот якобы "перевел за рубеж".

Теги:
президент, Таджикистан, Эмомали Рахмон



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