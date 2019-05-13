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Пассажиры в самолете, архивное фото

Я убью каждого: авиадебошир напал на экипаж посреди полета

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
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Авиахулиган обещал разделаться со всеми летящими на борту людьми. На помощь бортпроводникам подоспели мужчины-пассажиры.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Мужчина устроил дебош на борту самолета авиакомпании Ryanair.

Как сообщает британское издание The Sun, инцидент произошёл во время рейса из Манчестера на испанский остров Гран-Канария.

Сначала агрессивный пассажир набросился с оскорблениями на своих соседей, затем переключился на бортпроводников. А затем и вовсе вскочил со своего места, начал драться, отбирать у людей телефоны.

Кадры задержания авиадебошира на рейсе SU1515 Сургут-Москва
© Ruptly .
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Мужчина перебил посуду, схватил огнетушитель и угрожал пилотам, он даже пытался открыть дверь лайнера и укусил одну из желавших образумить его женщин.

Во время скандала он кричал, что готов убить каждого, кто находится в самолете.

Буяна не удалось успокоить силами бортпроводников, поэтому пришлось подключиться пассажирам-мужчинам. Его скрутили и не развязывали до самого приземления. На земле хулигана уже встречали сотрудники полиции.

В настоящее время правоохранители пытаются выяснить причины такого поведения. Компания Ryanair внесла агрессивного пассажира в чёрный список.

Теги:
Самолет, Происшествие на воздушном транспорте, Великобритания



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