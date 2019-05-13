Мигранты из ЦА устроили драку с топором в Петербурге

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Драка произошла на Васильевском острове в Санкт-Петербурге 12 мая, сообщает издание "Фонтанка".
Полицию вызвали жильцы одного из домов, под окнами которого приезжие из центральноазиатской республики начали выяснять отношения с помощью топора.
В результате 26-летний молодой человек был госпитализирован в больницу с травмой головы.
"Сотрудники полиции оперативно выехали на адрес. В результате по подозрению в нанесении телесных повреждений потерпевшему был задержан и доставлен в отдел полиции 47-летний гражданин", — говорится в сообщении.
Задержанный - выходец из той же республики, что и пострадавший.
Еще один участник конфликта скрылся от правоохранителей на автомобиле.