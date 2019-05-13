09:52 13 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.81
  • EUR9462.76
  • USD8448.89
Поиск
Топор на асфальте

Мигранты из ЦА устроили драку с топором в Петербурге

© Flickr/ Benny Mazur
В мире
Получить короткую ссылку
20 0 0

Инцидент на Васильевском острове закончился ранением 26-летний мужчины, который был госпитализирован.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Драка произошла на Васильевском острове в Санкт-Петербурге 12 мая, сообщает издание "Фонтанка".

Полицию вызвали жильцы одного из домов, под окнами которого приезжие из центральноазиатской республики начали выяснять отношения с помощью топора.

Такси
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Титулованную гимнастку в Москве попытался изнасиловать таксист-мигрант

В результате 26-летний молодой человек был госпитализирован в больницу с травмой головы.

"Сотрудники полиции оперативно выехали на адрес. В результате по подозрению в нанесении телесных повреждений потерпевшему был задержан и доставлен в отдел полиции 47-летний гражданин", — говорится в сообщении.

Задержанный - выходец из той же республики, что и пострадавший.

Еще один участник конфликта скрылся от правоохранителей на автомобиле.

Теги:
преступление, мигрант, ЦА



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Сила воды: лучшие виды легендарной Ниагары
"Опять газ и вновь трагедия": последствия взрыва в Ростовской области – видео
Крупные авиакатастрофы с пассажирскими самолетами в 2018-2019 гг.
Самые страшные авиакатастрофы 2018-2019

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054