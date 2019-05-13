Мигранты из ЦА устроили драку с топором в Петербурге

Инцидент на Васильевском острове закончился ранением 26-летний мужчины, который был госпитализирован.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Драка произошла на Васильевском острове в Санкт-Петербурге 12 мая, сообщает издание "Фонтанка".

Полицию вызвали жильцы одного из домов, под окнами которого приезжие из центральноазиатской республики начали выяснять отношения с помощью топора.

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В результате 26-летний молодой человек был госпитализирован в больницу с травмой головы.

"Сотрудники полиции оперативно выехали на адрес. В результате по подозрению в нанесении телесных повреждений потерпевшему был задержан и доставлен в отдел полиции 47-летний гражданин", — говорится в сообщении.

Задержанный - выходец из той же республики, что и пострадавший.

Еще один участник конфликта скрылся от правоохранителей на автомобиле.