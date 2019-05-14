Автомобиль протаранил самолет канцлера ФРГ Меркель - подробности инцидента

После аварии Ангела Меркель была вынуждена вернуться в Берлин на военном вертолете. Размеры ущерба устанавливаются. Примечательно, что за последние полгода это уже седьмой инцидент с воздушным флотом немецкого правительства.

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. Правительственный лайнер канцлера Германии Ангелы Меркель попал в аварию: она произошла на земле с участием легкового автомобиля.

Как сообщает издание Bild, инцидент произошел в аэропорту Дортмунда, куда немецкий лидер прибыла на встречу с жителями городов Вуперталь и Шверин.

Самолет Global 5000 протаранил минивэн Renault Trafic наземных служб воздушной гавани. В момент столкновения за рулем машины никого не было – по предварительным данным, автомобиль просто забыли поставить на ручной тормоз.

В самолете находились члены экипажа, никто из них не пострадал. Самой Меркель в этот момент на борту не было.

Повреждения получил фюзеляж воздушного судна. Специалисты выясняют масштабы ущерба.

Отметим, что казусы с правительственным самолетом Global 5000, который произведен компанией Bombardier, происходят не впервые. Так, в апреле текущего года борт был вынужден совершить аварийную посадку в берлинском аэропорту Шенефельд из-за того, после вылета пилоты потеряли контроль над управлением. При приземлении самолет сел мимо посадочной полосы на поле и коснулся земли обоими крыльями.