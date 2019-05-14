Вдов боевиков выдают замуж снова и снова: уроженка ЦА - о жизни в Сирии

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. Молодая женщина родом из Казахстана по воле судьбы попала в Сирию и прожила там шесть лет. Сегодня она вернулась на родину и рассказала о жизни на войне.

В 2010 году казахстанка вышла замуж за религиозного мужчину, а спустя два года он уехал за границу якобы на заработки. Жена поехала с супругом, но, когда поняла, куда именно попала, было уже поздно, пишет Sputnik Казахстан.

© Sputnik / Valery Melnikov История узбекистанки, вернувшейся на родину после скитаний в рядах ИГИЛ

"Перейти из Турции в Сирию очень просто, там нет каких-либо ограждений. Мы прибыли в небольшое селение. Спустя неделю я хотела вернуться на родину, но муж сказал, что меня не примут обратно", - поделилась она.

Живя в Сирии, женщина родила двоих детей. Первый ее ребенок из-за отсутствия элементарных санитарных условий погиб, а второй малыш выжил и благополучно вернулся в Казахстан вместе с матерью в январе 2019 года в ходе спецоперации "Жусан".

Казахстанка поведала, что ее муж погиб в 2017 году, и с того момента она стала предпринимать попытки вернуться на родину.

"Условия, в которых мы жили, были ужасны. С родными из Казахстана связь поддерживала очень редко, рассказать им о своем желании вернуться я не могла, нас прослушивали, и меня могли казнить", - продолжила она свой рассказ.

В Сирии в случае гибели мужа женщин выдают замуж повторно: за шесть лет жизни там женщина видела таких, кто выходил замуж 19 раз, уточнила она.

"В случае гибели мужа ждут четыре месяца и десять дней… Как этот день наступает, туда приходят разные мужчины, чтобы взять замуж женщину. Для этого они создают условия: женщину, у которой погиб муж, приводят в дом, где живет много других женщин. В доме нет воды, еды, света. Поэтому женщины от безысходности выходят замуж", - объяснила 33-летняя казахстанка.

По возвращении в Казахстан беглянка с сыном долго болела и адаптировалась к новой жизни. Сейчас они чувствуют себя хорошо, женщина устроилась на работу и благодарна за шанс вернуться на родину.