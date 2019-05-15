Турист попался в ловушку мошенника, который выложил на сайте Airbnb фотографии "чистой комнаты с личной ванной" за 150 долларов за ночь.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. Неизвестный установил в Амстердаме два грузовых контейнера прямо посреди улицы и сдавал их через сервис аренды жилья как квартиры туристам, сообщает издание At5.

По словам представителей издания, им написал молодой человек по имени Спеллер и рассказал, что попался в ловушку мошенника, который выложил на сайте Airbnb фотографии "чистой комнаты с личной ванной" за 150 долларов за ночь.

© At5 Грузовой контейнер вместо квартиры: как туриста обманули в Амстердаме

Мужчина решил, что этот вариант подходит ему, и забронировал комнату, однако, прибыв на место, он обнаружил маленький железный контейнер посреди улицы. Оставаться там он не стал, а сразу обратился в полицию.

© At5 Грузовой контейнер вместо квартиры: как туриста обманули в Амстердаме

Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов развели руками - мошенника невозможно найти. Однако после долгих поисков они все-таки убрали контейнеры с улицы.

© At5 Грузовой контейнер вместо квартиры: как туриста обманули в Амстердаме

Сейчас ведется расследование, а горе-туристу вернули деньги за несуществующее жилье.