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Грузовой контейнер вместо квартиры: как туриста обманули в Амстердаме

Грузовой контейнер вместо квартиры: как туриста обманули в Амстердаме

© At5
В мире
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Турист попался в ловушку мошенника, который выложил на сайте Airbnb фотографии "чистой комнаты с личной ванной" за 150 долларов за ночь.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. Неизвестный установил в Амстердаме два грузовых контейнера прямо посреди улицы и сдавал их через сервис аренды жилья как квартиры туристам, сообщает издание At5.

По словам представителей издания, им написал молодой человек по имени Спеллер и рассказал, что попался в ловушку мошенника, который выложил на сайте Airbnb фотографии "чистой комнаты с личной ванной" за 150 долларов за ночь.

Грузовой контейнер вместо квартиры: как туриста обманули в Амстердаме
© At5
Грузовой контейнер вместо квартиры: как туриста обманули в Амстердаме

Мужчина решил, что этот вариант подходит ему, и забронировал комнату, однако, прибыв на место, он обнаружил маленький железный контейнер посреди улицы. Оставаться там он не стал, а сразу обратился в полицию.

Грузовой контейнер вместо квартиры: как туриста обманули в Амстердаме
© At5
Грузовой контейнер вместо квартиры: как туриста обманули в Амстердаме

Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов развели руками - мошенника невозможно найти. Однако после долгих поисков они все-таки убрали контейнеры с улицы.

Грузовой контейнер вместо квартиры: как туриста обманули в Амстердаме
© At5
Грузовой контейнер вместо квартиры: как туриста обманули в Амстердаме

Сейчас ведется расследование, а горе-туристу вернули деньги за несуществующее жилье.

Теги:
фото, отель, туристический бизнес, туристы, турист, Мошенничество, мошенничество, мошенник, Амстердам, Амстердам



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