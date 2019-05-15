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Автомобиль Ferrari 288 GTO

Эксклюзивный Ferrari похитили во время тест-драйва в Германии

Dieter STANIEK / dpa / AFP
В мире
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Суперкар стоимостью 2,35 миллиона евро уже найден, преступник разыскивается.

ТАШКЕНТ, 15 мая – Sputnik. Винтажный автомобиль был угнан в западногерманском городе Нойс вечером в понедельник, 13 мая, когда на одной из заправок продавец передал "покупателю" управление.

Как только представитель фирмы вышел из машины, неизвестный уехал. К счастью для следователей, машина привлекает слишком много внимания, поэтому ее удалось найти уже на следующий день.

Авто было спрятано в гараже неподалеку, в городе Гревенброх, однако сам угонщик скрылся и сейчас находится в розыске. Сделать это будет несложно – горе-похититель попал в объективы камер видеонаблюдения.

Автомобильные воры
© Sputnik / Константин Чалабов
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Ferrari 1985 года, окрашенный в фирменный ярко-алый цвет, был выставлен на продажу анонимным немецким миллионером за 2,35 миллиона евро. В прошлом суперкар принадлежал знаменитому британскому автогонщику Эдди Ирвайну.

Эксперты считают, что продать угнанную машину все равно бы не вышло, так как модель слишком редкая и знакома всем коллекционерам. Всего в мире выпущено 277 экземпляров Ferrari 288 GTO, а угнанный суперкар был единственным в продаже. С пробегом в 42,5 тысячи километров, авто ни разу не попадало в ДТП, что делает его еще более ценным в глазах потенциальных покупателей.

Теги:
Германия, Германия, Угон, Автомобили



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