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Тополиный пух

Чего не стоит делать аллергикам – ценные советы врача

© Sputnik / Алексей Мальгавко
В мире
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В частности, аллергикам следует избегать занятий садоводством, стрижки газонов и другой подобной активности.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Людям, которые весной страдают от сезонной аллергии, предложили тщательнее следить за личной гигиеной и отказаться от сушки белья на балконе. 

"Аллергикам после возвращения с улицы полезно сразу принять душ, тщательно смыть пыльцу с волос, бровей, ресниц, сменить одежду. Не следует сушить вещи после стирки на балконе, так как на них оседает пух и пыльца", — сказала РИА Новости врач Елена Бобрикова.

Есть и более радикальный способ избежать проблем — на время уехать в другой регион, сменить климатическую зону. 

© Sputnik / Максим Блинов
Весна, цветение, аллергия – советы врача уберегут от проблем
По словам врача, аллергикам стоит избегать занятий садоводством, стрижки газонов и другой активности, связанной с риском повышенной экспозиции пыльцы растений. 

Врач также отметила, что рекомендуется использовать воздухоочистители — они помогают снизить концентрацию пыльцы в помещении.

Ранее врач-аллерголог, доктор медицинских наук Талант Тологонов напомнил: если не обращаться к докторам и не лечиться, сезонная аллергия способна перейти в бронхиальную астму. У больных дерматозом и дерматитом может возникнуть отек Квинке.

Теги:
цветы, растения, врач, здоровье, аллергия



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