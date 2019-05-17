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Сергей Лазарев уже в финале "Евровидения": видео выступления

© Sputnik / Владимир Астапкович
В мире
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Девиз этого года - "Мечтай смело!" (Dare To Dream!).

ТАШКЕНТ, 17 мая - Sputnik. В финал международного конкурса "Евровидение" пробился Сергей Лазарев, представляющий Россию, сообщает официальный сайт музыкального шоу. Финал состоится уже в субботу, 18 мая. 

Уже в третий раз конкурс проходит в Израиле. В Тель-Авиве на днях состоялось официальное открытие "Евровидения", в котором участвовали делегации из более чем 40 стран. Девиз этого года - "Мечтай смело!" (Dare To Dream!).

Один из полуфиналов конкурса прошел 16 мая. За выход в финал боролись 18 стран, однако право на участие удалось завоевать только десяти сильнейшим. В финальную стадию удалось пробиться России, Северной Македонии, Нидерландам, Албании, Швеции, Азербайджану, Дании, Норвегии, Швейцарии и Мальте.

Сергей Лазарев уже принимал участие в конкурсе в 2016 году в столице Швеции. Тогда с песней You Are the Only One он смог завоевать третье место.

Теги:
эстрада, песни, музыкальный конкурс, конкурс талантов, Конкурс, Евровидение, евровидение



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