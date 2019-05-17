Без спойлеров: почему фанаты требуют переснять финал "Игры престолов"

Фанаты запустили петицию, призывающую канал HBO полностью переснять восьмой сезон с компетентными сценаристами. Sputnik Узбекистан расскажет обо всем, защитив вас от спойлеров.

ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik. Инициатор обращения считает, что создатели сериала Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс не справились с поставленной задачей. На данный момент петицию уже подписали более 700 тысяч человек.

Фанаты "Игры престолов" ожидали увидеть грандиозный финал: именно в последних шести сериях должны были показать долгожданную битву между живыми и мертвыми и определить владельца Железного трона. Заключительную, шестую серию покажут 20 мая, однако многие уже успели разочароваться.

Согласно тексту петиции, Бениофф и Уайсс доказали собственную несостоятельность как сценаристы и попросту не способны работать без первоисточника Джорджа Мартина. Напомним, что восьмой сезон писали по черновикам незаконченной книги, что сделало сюжет финала непредсказуемым.

По мнению многих зрителей, пять вышедших серий были слишком затянутыми, а действия персонажей выглядели нелогичными. И это не говоря о "ляпах" вроде стакана из "Старбакс" на столе рядом с Дейенерис. Ко всему прочему, действие одной из серий в основном проходило в темноте, из-за чего было тяжело разглядеть происходящее и многим пришлось смотреть эпизод ночью.

Некоторые критики уверены, что корень всех проблем последнего сезона кроется в спешке, с которой авторы попытались завершить историю. Они не только изменили привычный ритм повествования, сократив количество эпизодов, так еще и до отказа напичкали каждый из них событиями. Как итог – многие персонажи за один эпизод менялись так, как до этого не менялись за целый сезон. Также зрители недовольны судьбой полюбившихся героев.

"Игра престолов" – один из популярнейших сериалов последнего десятилетия, основанный на цикле романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". В центре сюжета – государство Семь королевств, за железный трон которого борются представители различных знатных семей.

Реакции создателей картины, а также автора книги пока не было.