Без спойлеров: почему фанаты требуют переснять финал "Игры престолов"

ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik. Инициатор обращения считает, что создатели сериала Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс не справились с поставленной задачей. На данный момент петицию уже подписали более 700 тысяч человек.
Фанаты "Игры престолов" ожидали увидеть грандиозный финал: именно в последних шести сериях должны были показать долгожданную битву между живыми и мертвыми и определить владельца Железного трона. Заключительную, шестую серию покажут 20 мая, однако многие уже успели разочароваться.
По мнению многих зрителей, пять вышедших серий были слишком затянутыми, а действия персонажей выглядели нелогичными. И это не говоря о "ляпах" вроде стакана из "Старбакс" на столе рядом с Дейенерис. Ко всему прочему, действие одной из серий в основном проходило в темноте, из-за чего было тяжело разглядеть происходящее и многим пришлось смотреть эпизод ночью.
Некоторые критики уверены, что корень всех проблем последнего сезона кроется в спешке, с которой авторы попытались завершить историю. Они не только изменили привычный ритм повествования, сократив количество эпизодов, так еще и до отказа напичкали каждый из них событиями. Как итог – многие персонажи за один эпизод менялись так, как до этого не менялись за целый сезон. Также зрители недовольны судьбой полюбившихся героев.
Реакции создателей картины, а также автора книги пока не было.