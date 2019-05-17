Помпео рассказал, как могут сотрудничать Россия и США

Соединенные Штаты и Россия могли бы сотрудничать по вопросам КНДР, Афганистана и борьбы с терроризмом.

ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik. Государственный секретарь США Майк Помпео рассказал о возможных точках соприкосновения с Россией. В каких сферах Вашингтон готов работать с Москвой и как к этим заявлениям относятся политики, разбирался Sputnik Узбекистан.

По словам Помпео, есть как минимум три направления, по которым Россия и США могли бы работать вместе. Одно из них — борьба с террористической угрозой из Афганистана, которая одинаково опасна для обеих стран.

"Сегодня в Афганистане мы работаем над тем, чтобы добиться перемирия. Здесь наши интересы пересекаются. Если мы сможем уменьшить уровень насилия в этом регионе, то это принесет пользу обеим странам", – считает Помпео.

Еще одним примером он назвал диалог по ситуации в Северной Корее. Россия тоже заинтересована в денуклеаризации Корейского полуострова, уверен глава Госдепа. Он также напомнил о том, как страны передавали друг другу информацию о террористических угрозах во времена, когда он возглавлял ЦРУ.

"Я точно могу сказать, что благодаря информации, которую предоставила нам Россия, мы сохранили в безопасности американских граждан, и я знаю также, что мы спасли жизни россиян за счет информации, которая была у нас в распоряжении", – сказал госсекретарь.

По мнению зампреда Комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, озвученные направления затрагивают национальные интересы России, однако хотелось бы увидеть реальные действия.

"Мы заинтересованы в нахождении точек соприкосновения по вопросам КНДР и Афганистана, в отработке взаимодействия в борьбе с терроризмом и по другим направлениям. Но хочется услышать какие-то конкретные предложения со стороны США", – сказал депутат.

Скептицизм депутата и общее отношение к подобным заявлениям в РФ вполне объяснимы. Совсем недавно, 14 мая, госсекретарь США и президент России Владимир Путин провели встречу в Сочи и договорились вновь наладить отношения между двумя странами. А уже на следующий день стало известно о подготовленном втором пакете антироссийских санкций.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Отчего перед поездкой в Россию заметался госсекретарь США

Принятые меры направлены против чеченского спецподразделения "Терек" и пяти граждан РФ. По мнению официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, таким образом США демонстрируют двойные стандарты в вопросах борьбы с современными угрозами и противодействия международному терроризму.

Замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров считает, что новые санкции направлены на то, чтобы помешать Трампу наладить отношения с Москвой.

"Политический истеблишмент Соединенных Штатов старается удержать Трампа в рамках антироссийской политики. Даже если объективные обстоятельства способствуют и подталкивают к тому, чтобы Россия и США налаживали отношения, Трампу этого не позволяют сделать", – сказал он.

Эксперт называет подобные действия антитрамповской избирательной кампанией. Ему не позволяют доказать эффективность первого срока своего президентства, чтобы он не имел возможности снова занять Овальный кабинет.