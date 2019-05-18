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Канье Уэст и Ким Кардашьян на Met Gala

Ким Кардашьян и Канье Уэст дали ребенку необычное и религиозное имя

© REUTERS / ANDREW KELLY
В мире
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Необычное имя младшего сына звездного семейства - Псалом - объясняется религиозностью Канье Уэста.

ТАШКЕНТ, 18 мая – Sputnik. Телезвезда Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст в который раз удивили публику. Новоиспеченные родители опубликовали в Instagram, в котором рассказали, какое имя выбрали для своего четвертого ребенка.

Малыша нарекли Псаломом (или Псалмом).

Дива заодно опубликовала фото малыша в кроватке.

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‪Psalm West ‬

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Младший сын звездной пары появился на свет 10 мая. Его выносила суррогатная мать, так как Ким врачи запретили рожать.

В семействе Кардашьян-Уэаст уже воспитываются 5-летняя Норт, 3-летний Сейнт и годовалая Чикаго.

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Merry Christmas 🎄

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Теги:
новорожденный, дети, Ким Кардашьян, США



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