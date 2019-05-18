Ким Кардашьян и Канье Уэст дали ребенку необычное и религиозное имя

ТАШКЕНТ, 18 мая – Sputnik. Телезвезда Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст в который раз удивили публику. Новоиспеченные родители опубликовали в Instagram, в котором рассказали, какое имя выбрали для своего четвертого ребенка.

Малыша нарекли Псаломом (или Псалмом).

Дива заодно опубликовала фото малыша в кроватке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ‪Psalm West ‬ Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 17 Май 2019 в 3:07 PDT

Младший сын звездной пары появился на свет 10 мая. Его выносила суррогатная мать, так как Ким врачи запретили рожать.

В семействе Кардашьян-Уэаст уже воспитываются 5-летняя Норт, 3-летний Сейнт и годовалая Чикаго.