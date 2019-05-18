Елизавета II ищет СММ-специалиста на зарплату в 322 млн сумов в год

ТАШКЕНТ, 18 мая - Sputnik. В Букингемском дворце открылась новая вакансия: королевской семье требуется специалист по цифровым коммуникациям, передает Daily Mirror.

Желающий заполучить такую должность может отправить резюме до 26 мая.

Основное требование к кандидатам — осознавать, что создаваемый ими контент увидят миллионы пользователей. Необходимо будет отвечать за официальные страницы монархов в социальных сетях, освещать мероприятия, которые происходят в их жизни.

Будущий сотрудник будет работать в Букингемском дворце 37,5 часа в неделю с понедельника по пятницу.

Размер зарплаты (в зависимости от навыков) будет составлять примерно 30 тысяч фунтов в год — почти 2,5 миллиона рублей или свыше 322 миллионов узбекских сумов.