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Королева Великобритании Елизавета II во время торжественной церемонии празднования 70-летия высадки союзников в Нормандии

Елизавета II ищет СММ-специалиста на зарплату в 322 млн сумов в год

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
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Новому сотруднику необходимо будет публиковать фотографии королевской семьи в соцсетях.

ТАШКЕНТ, 18 мая - Sputnik. В Букингемском дворце открылась новая вакансия: королевской семье требуется специалист по цифровым коммуникациям, передает Daily Mirror.

Желающий заполучить такую должность может отправить резюме до 26 мая.

Основное требование к кандидатам — осознавать, что создаваемый ими контент увидят миллионы пользователей. Необходимо будет отвечать за официальные страницы монархов в социальных сетях, освещать мероприятия, которые происходят в их жизни.

Будущий сотрудник будет работать в Букингемском дворце 37,5 часа в неделю с понедельника по пятницу.

Размер зарплаты (в зависимости от навыков) будет составлять примерно 30 тысяч фунтов в год — почти 2,5 миллиона рублей или свыше 322 миллионов узбекских сумов. 

Теги:
Великобритания



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