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Евровидение-2019. Репетиция финала

Итоги "Евровидения" 2019: как выступил Сергей Лазарев

© Sputnik / Владимир Астапкович
В мире
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В Тель-Авиве завершился очередной ежегодный музыкальный конкурс "Евровидение". Россию на нем во второй раз представлял Сергей Лазарев с песней Scream.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Победителем "Евровидения" в 2019 году стал исполнитель из Нидерландов Дункан Лоуренс, который и был фаворитом у букмекеров. Лидером по профессиональному голосованию стал Джон Лундвик из Швеции (239 баллов), но по зрительскому голосованию он не вошел даже в тройку.

Российскую Федерацию на конкурсе представлял Сергей Лазарев, выступавший под пятым номером с песней Scream. Как и в 2016-м он занял на шоу третье место.

Певец Дункан Лоуренс (Нидерланды) на конкурсе «Евровидение-2019»
© Sputnik / Владимир Астапкович
Певец Дункан Лоуренс (Нидерланды) на конкурсе «Евровидение-2019»

За российского певца профессиональное жюри отдало 125 голосов, оставив его лишь на 9-й строчке, а зрители - 244. Высший балл Лазарев получил от Азербайджана.

Генеральный директор Института системно-стратегического анализа РФ Андрей Фурсов
© Wikipedia
Фурсов: "Евровидение" - это способ навязывания определенных ценностей
Организаторы помимо конкурсной программы позаботились и о шоу после выступлений участников. Главной гостьей шоу стала Мадонна, представившая свою новую композицию, эффектно оформленную, чем привела публику в неистовый восторг. 

"Евровидение" — конкурс песни, ежегодно проводимый с 1956 года среди стран Европейского вещательного союза. Конкурс проходит в два этапа - полуфиналы, а затем финал. В решающей стадии свои композиции представляли артисты из 26 стран. По правилам конкурса, следующее музыкальное состязание проходится в стране победившего участника.

Россия участвует в конкурсе с 1994 года. В 2008-м Дмитрий Билан стал его победителем, а Москва в 2009 году принимала у себя грандиозное музыкальное шоу.

Теги:
музыка, евровидение, Нидерланды, Россия, Израиль



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