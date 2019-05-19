Итоги "Евровидения" 2019: как выступил Сергей Лазарев

В Тель-Авиве завершился очередной ежегодный музыкальный конкурс "Евровидение". Россию на нем во второй раз представлял Сергей Лазарев с песней Scream.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Победителем "Евровидения" в 2019 году стал исполнитель из Нидерландов Дункан Лоуренс, который и был фаворитом у букмекеров. Лидером по профессиональному голосованию стал Джон Лундвик из Швеции (239 баллов), но по зрительскому голосованию он не вошел даже в тройку.

Российскую Федерацию на конкурсе представлял Сергей Лазарев, выступавший под пятым номером с песней Scream. Как и в 2016-м он занял на шоу третье место.

© Sputnik / Владимир Астапкович Певец Дункан Лоуренс (Нидерланды) на конкурсе «Евровидение-2019»

За российского певца профессиональное жюри отдало 125 голосов, оставив его лишь на 9-й строчке, а зрители - 244. Высший балл Лазарев получил от Азербайджана.

Организаторы помимо конкурсной программы позаботились и о шоу после выступлений участников. Главной гостьей шоу стала Мадонна, представившая свою новую композицию, эффектно оформленную, чем привела публику в неистовый восторг.

"Евровидение" — конкурс песни, ежегодно проводимый с 1956 года среди стран Европейского вещательного союза. Конкурс проходит в два этапа - полуфиналы, а затем финал. В решающей стадии свои композиции представляли артисты из 26 стран. По правилам конкурса, следующее музыкальное состязание проходится в стране победившего участника.

Россия участвует в конкурсе с 1994 года. В 2008-м Дмитрий Билан стал его победителем, а Москва в 2009 году принимала у себя грандиозное музыкальное шоу.