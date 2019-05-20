Почему магазинные помидоры такие невкусные – ученые объяснили причину

Всем известно, что томаты, купленные в магазине, не обладают вкусовыми качествами, хоть немного схожими с фермерскими. Причину раскрыли британские ученые.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. Та часть ДНК томатов, которая придает им вкусовые качества, отсутствует в 93% современных сортов помидоров.

Об этом заявил директора программы исследований растительных геномов в Национальном фонде науки в Британии Клифорд Вейль, пишет журнал Nature Genetics

"Детальный анализ показал, например, что контрольный геном сорта Heinz 1706 не имеет почти 5 тысяч генов, которыми обладали другие сорта томатов. Многие из этих утраченных генов придавали растениям способность противостоять патогенам", говорится в статье.

Отметим, что томаты утратили эти гены не в результате генных модификаций, а при обычной старомодной селекции, когда растениеводы стремятся закрепить свойства, которые делают томаты устойчивыми к различным заболеваниям.

По словам Вейля, данное исследование дает надежду на то, что ученым удастся вывести новые сорта томатов с лучшими качествами.

Уже сейчас многие растениеводы, особенно в США, начинают использовать ген TomLoxC при разведении новых сортов томатов. Ранее этот редкий ген присутствовал только в 2% всех сортов томатов. А теперь около 7% сортов имеют это ген, что означает, что в будущем на прилавках магазинов будет появляться всё больше вкусных помидоров.