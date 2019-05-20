"Это наша общая победа": Зеленский вступил в должность президента Украины

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в ходе торжественного заседания Верховной рады буквально пару минут назад принес присягу украинскому народу, положив руку на конституцию и Пересопницкое Евангелие.

Инаугурация Владимира Зеленского в Киеве - прямой эфир >>

Глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства.

"Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире", - сказал новый президент.

Новый президент подписал текст присяги и передал его главе Конституционного суда, которая и объявила о вступлении Зеленского в должность президента Украины.

Напомним, Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины 21 апреля. За него проголосовали более 73% избирателей. За действующего президента свои голоса отдали менее 25% избирателей.

Ранее в Верховной раде зарегистрировали уже семь постановлений о проведении инаугурации: 17, 19, 20 и 26 мая, а также 1 июня. Сам избранный президент настаивал, чтобы церемония прошла 19 мая.