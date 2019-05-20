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Пленарное заседание Госдумы РФ

Страны ОДКБ будут вместе бороться с наркотрафиком - Володин

© Sputnik / Владимир Федоренко
В мире
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Ожидается также расширение института наблюдателей в Парламентской Ассамблее организации.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. Бороться с угрозой наркотрафика, идущего из Афганистана, эффективнее всего, принимая совместные законодательные решения. Такое заявление сделал председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках заседании Совета ПА организации в Бишкеке.

По словам Володина, необходимо разработать законодательные решения, чтобы остановить наркотрафик.

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Только за 2018 год в рамках спецопераций ОДКБ изъято 11 тонн наркотических веществ, в основном поступающих из афганских нарколабораторий, рассказал он.

"Коллеги, необходимо сделать все, чтобы остановить наркотрафик, для этого вместе с экспертным сообществом мы должны найти эффективные законодательные решения", - отметил политик.

Он отметил, что осенью планируется провести координационное совещание глав комитетов по обороне и безопасности парламентов государств-членов ОДКБ при совете ПА ОДКБ с участием рабочей группы по Афганистану при Совете министров иностранных дел организации.

В понедельник, 20 мая, в столице Кыргызстана проходит очередное заседание совета ПА ОДКБ. Участие в заседании принимают главы парламентов (палат парламентов) всех шести государств-членов ОДКБ и стран-наблюдателей при ПА ОДКБ: Афганистана и Сербии, представители уставных органов организации.

Теги:
ОДКБ, Россия, Вячеслав Володин



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