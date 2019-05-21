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Василий Небензя

Небензя: закон о языке на Украине идет вразрез с минскими договоренностями

© Sputnik / Григорий Сысоев
В мире
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Порошенко в мае утвердил закон, согласно которому во всех сферах жизни можно употреблять только украинский язык.

ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. РФ попросила организовать заседание Совбеза ООН по закону о языке на Украине, так как находит его идущим вразрез с минскими договоренностями и резолюцией Совбеза. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

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В понедельник Совбез ООН не стал включать в повестку заседания вопрос о языковом законе на Украине, за его внесение отдали свои голоса лишь пять государств. А США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия заблокировали инициированное Россией экстренное заседание Совбеза.

Небензя раскритиковал такое решение, подчеркнув, что "на Украине на наших глазах вводится языковая инквизиция".

Бывший глава Украины Петр Порошенко утвердил закон в мае. Документ предусматривает употребление только украинского языка во всех сферах жизни (буквально на другом языке можно будет говорить только дома, за закрытыми дверями, и в церкви).

По словам постоянного представителя России при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински граждан и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут значительно ограничены.

Теги:
Россия, Украина



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