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Ближнемагистральный самолет ТУ-134

Прощание с легендой: Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России

© Sputnik / Анатолий Медведь
В мире
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Воздушное судно было выпущено в 1980 году и эксплуатировалось почти 40 лет.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Легендарный пассажирский самолет Ту-134 совершил последний рейс из Иркутска в Мирный, сообщается на странице иркутского авиаузла в Facebook. Он займет место в музее авиации и космонавтики Новосибирска.

Воздушное судно было выпущено в 1980 году и эксплуатировалось почти 40 лет. На сайте авиакомпании "Алроса" сообщается, что Ту-134Б, бортовой номер RA-65693, вылетит из Мирного в Новосибирск 22 мая без пассажиров.

В музее самолет присоединится к ранее выведенному из эксплуатации Ту-154М RA-85684, известному как "Ижма".

© Sputnik / Виктор Воронин
Сборка самолета Ту-134 на авиазаводе.
Теги:
авиация, Россия, Самолет, Ту-134



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