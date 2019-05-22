Российский электромобиль ZETTA: попытка номер два?

ТАШКЕНТ, 22 мая – Sputnik. В декабре на российский рынок поступят десять первых электрокаров. Об этом сообщил гендиректор компании ZETTA Денис Щуровский. Массовый выпуск таких авто намечен на 2020 год.
Электромобиль Zetta на 99% состоит из деталей российского производства – из-за рубежа, Китая, только литий-ионная батарея. В зависимости от емкости аккумулятора, пробег на одном заряде составляет от 200 до 560 километров. Мотора как такового здесь нет – его функцию выполняют асинхронные мотор-колёса собственной разработки компании. Это конструктивное решение позволило исключить трансмиссию, удешевив и облегчив автомобиль.
В модельном ряду подразумевается даже версия для людей с ограниченными возможностями. В ней заезд коляски осуществляется через заднюю дверь (всего их три), а управление происходит за счет подаваемого сигнала от мозга и мышц водителя.
Объявленная стоимость электромобиля начинается с 450 тысяч рублей в базовой комплектации, представленной передним приводом и батареей на 200 километров хода.
На автозаводе в Тольятти в Самарской области заявили, что конвейер для серийного выпуска уже спроектирован. Ежегодно планируется выпускать до 15 тысяч электрокаров.
Впрочем, пока проект ZETTA не вызвал ажиотажа у автомобилистов. Еще в 2010 году россияне впервые услышали о разработке "недорогого и уникального" гибридного авто под названием "Ё-мобиль".
Осенью 2011 года на Франкфуртском автосалоне показали концепт седана, а вскоре – кроссовера. Открылась запись на покупку машины. Начала производства ждали в 2012 году, потом в 2013, а в феврале 2014 проект свернули. Главный вопрос — не ждет ли автомобиль ZETTA судьба его предшественника.