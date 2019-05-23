Неслучайное кощунство: в США выпустили монету о Второй мировой войне без СССР

В США к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне выпущена монета, на которой изображены только флаги США, Великобритании и Франции.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Американская частная компания Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила позолоченную монету со странами-союзниками к 75-летию окончания Второй мировой войны. На ее оборотной стороне изображены флаги США, Франции и Великобритании. При этом флаг СССР — отсутствует.

Монета выставлена на продажу, цена — 39,99 доллара за штуку.

The Bradford Exchange В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

Комментируя в эфире радио Sputnik появление такого сувенира, генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев заявил, что его создатели "не просто переписывают историю, а агрессивным образом меняют знак истории".

"Понимаете, просто нет монеты, где изображены их противники — а если бы она была, на ней, наверное, и оказался бы Советский Союз", — сказал Журавлев.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев считает, что выпуск таких монет — кощунство.

"Это вызывает полное недоумение. Конечно, это неслучайно — ну не могут американцы не знать, что основную тяжесть борьбы с фашизмом все-таки взял на себя СССР. Более 27 миллионов жизней унесла Великая Отечественная война. Поэтому, конечно, это кощунство по отношению к погибшим, к памяти о тех людях, которые сложили свои головы в сражениях, в тылу, в блокадном Ленинграде, в осажденном Сталинграде", — сказал Александр Гусев.

По его мнению, выпуск таких монет, пусть даже сувенирных, направлен на дестабилизацию отношений России и США.