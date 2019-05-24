Мединский ответил на заявление Лазарева о предвзятости на "Евровидении"

ТАШКЕНТ, 24 мая – Sputnik. Последние 600 лет в Европе относятся к России предвзято и не всегда справедливо, заявил Министр культуры Владимир Мединский в разговоре с РИА "Новости".

Так министр прокомментировал слова Сергея Лазарева о том, что на итогах "Евровидения" сказалось отношение к стране на международной политической арене. По словам российского певца, манипуляции с голосами жюри многим уже надоели, так как в первую очередь от них страдают артисты.

"Я не знаю, что надо сделать такого, чтобы как-то Россию... Я вижу какую-то предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране", – написал Лазарев в своем Instagram.

Были и некоторые сложности с голосованием в его пользу. Так, один из пользователей сети указал на то, что в Испании какое-то время не отправлялись СМС в поддержку российского певца. Тем не менее, Лазарев заявил, что оказался в компании достойных исполнителей и что доволен призовым местом.

По мнению Мединского, который предрекал победу Лазарева, ситуацию может исправить развитие межкультурного сотрудничества России со странами Запада.

"Тут надо не жаловаться на судьбу в силу нашей громадности, а спокойно работать, налаживать человеческие межкультурные связи, чем мы по мере сил и занимаемся. Как правило, чем больше почвы для сотрудничества, тем меньше предвзятости", – считает Мединский.

Традиционно, конкурс не обошелся без скандалов. После объявления результатов, победу Дункана Лоуренса поставили под сомнение. Его песня Arcade была опубликована на YouTube еще в 2017 году, однако по правилам состязания, коммерческий релиз песни, с которой выступает кандидат, должен датироваться не ранее 1 сентября прошедшего года.

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Организаторы все же не стали аннулировать результаты, сославшись на то, что ролик в сети не являлся официальным релизом, а было лишь видео с репетиции, которую видели несколько десятков человек. Официально песню представили незадолго до конкурса.

Еще один скандал был связан с жюри Беларуси. Их дисквалифицировали перед финалом за досрочное разглашение информации о голосовании, что противоречит правилам Евровидения.

Отличилась и исландская группа Hatari, занявшая девятое место в финале. Во время объявления результатов они в прямом эфире развернули шарфы цветов палестинского флага с надписью Palestine. Позже они выложили ролик, в котором организаторы отбирают у них запрещенную атрибутику.

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То же самое сделала и Мадонна – специальный гость конкурса, исполнившая две песни в перерыве финала. Во время ее выступления двое танцоров, на спинах которых были изображены флаги Палестины и Израиля, взялись за руки. В оргкомитете конкурса сообщили, что на репетициях этого не было.

По словам организаторов, "Евровидение" – не политическое мероприятие и Мадонна (которая не раз поддерживала палестинцев) была проинформирована об этом. Напомним, что как только стало известно о планирующемся выступлении певицы, поклонники начали призывать ее бойкотировать конкурс и не приезжать в Израиль.

Международный конкурс песни "Евровидение" проходил с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Победителем стал Дункан Лоуренс из Нидерландов с композицией Arcade. Второе место занял итальянец Махмуд с песней Soldi. Сергей Лазарев, выступавший с песней Scream, занял третье место. Из-за ошибки во время начисления баллов организаторы конкурса 22 мая пересмотрели итоги, однако кардинально ничего не изменилось.