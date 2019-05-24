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Экстренные службы на месте взрыва в центре Лиона

Во французском Лионе прогремел взрыв: пострадали 13 человек

© REUTERS / EMMANUEL FOUDROT
В мире
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Записи с камер видеонаблюдения показали, что взрывное устройство оставил неизвестный мужчина, подъехавший на велосипеде. Расследование начала антитеррористическая прокуратура Парижа.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Взрыв прогремел в центре французского Лиона, сообщает телеканал BFMTV. По последней информации, пострадали 13 человек.

​По данным телеканала, некий сверток взорвался в 17:30 по местному времени около булочной на пересечении улиц Виктора Гюго и Сала. 

​Записи с камер видеонаблюдения показали, что взрывное устройство оставил неизвестный мужчина, подъехавший на велосипеде. Его разыскивает полиция. По информации BFMTV, мужчине от 30 до 35 лет, он был одет в черный свитер и светлые шорты-бермуды, носил темные очки.

В настоящее время место происшествия оцеплено полицией, местные власти призывают людей избегать этого района.

"После взрыва в Лионе я отправил инструкцию префектам повысить безопасность в общественных местах, на культурных, спортивных и религиозных мероприятиях", — написал на своей странице в Twitter глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

Полиция и экстренные службы на месте взрыва в центре Лиона
© REUTERS / EMMANUEL FOUDROT
Полиция и экстренные службы на месте взрыва в центре Лиона

​Портал FranceInfo передает, что расследование начала антитеррористическая прокуратура Парижа. Прокуратура Лиона открыла расследование в связи с "попыткой преднамеренного убийства".

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил слова поддержки пострадавшим при взрыве.




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