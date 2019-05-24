Во французском Лионе прогремел взрыв: пострадали 13 человек

Записи с камер видеонаблюдения показали, что взрывное устройство оставил неизвестный мужчина, подъехавший на велосипеде. Расследование начала антитеррористическая прокуратура Парижа.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Взрыв прогремел в центре французского Лиона, сообщает телеканал BFMTV. По последней информации, пострадали 13 человек.

🇨🇵 [SUIVI] - L'explosion a eu lieu à l'angle de la rue Victor Hugo et rue Sala. Les secours sont arrivés en nombre.

Selon Le Progrès, il y aurait 6 blessés. Le colis piégé était rempli de clous, de vis et de boulons. #Lyon pic.twitter.com/TB64RT3qvC — La Plume Libre (@LPLdirect) 24 мая 2019 г.

​По данным телеканала, некий сверток взорвался в 17:30 по местному времени около булочной на пересечении улиц Виктора Гюго и Сала.

🇫🇷 ATTAQUE - L'#explosion a eu lieu vers 17h30 dans le 2e arr. de #Lyon, près de la boulangerie «La Brioche Dorée». Il s'agit d'un colis piégé, aucune arrestation pour le moment. 8 personnes blessées, en urgence relative. #Macron parle d'une attaque. pic.twitter.com/sGREtfdPoa — La Plume Libre (@LPLdirect) 24 мая 2019 г.

​Записи с камер видеонаблюдения показали, что взрывное устройство оставил неизвестный мужчина, подъехавший на велосипеде. Его разыскивает полиция. По информации BFMTV, мужчине от 30 до 35 лет, он был одет в черный свитер и светлые шорты-бермуды, носил темные очки.

В настоящее время место происшествия оцеплено полицией, местные власти призывают людей избегать этого района.

"После взрыва в Лионе я отправил инструкцию префектам повысить безопасность в общественных местах, на культурных, спортивных и религиозных мероприятиях", — написал на своей странице в Twitter глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

© REUTERS / EMMANUEL FOUDROT Полиция и экстренные службы на месте взрыва в центре Лиона

​Портал FranceInfo передает, что расследование начала антитеррористическая прокуратура Парижа. Прокуратура Лиона открыла расследование в связи с "попыткой преднамеренного убийства".

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил слова поддержки пострадавшим при взрыве.