Ученые составили "черный список" продуктов для беременных

Биологи в очередной раз доказали, что беременным женщинам крайне важно следить за своей диетой.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Австралийские ученые заявили, что беременным женщинам необходимо воздерживаться от употребления майонеза, картофельных чипсов, растительных масел и других продуктов с большим количеством линолевой кислоты и прочих ненасыщенных жиров, пишет РИА Новости.

"Мы в очередной раз показали, что чрезмерное употребление определенных видов нутриентов может крайне негативно повлиять на здоровье и саму жизнь растущего плода", — заявила Дианн Скелли из университета Гриффита в Натане.

Открыть новую угрозу для здоровья беременных женщин и эмбрионов позволило наблюдение за тем, как так называемые омега-6 жиры, ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в растительных маслах и майонезе, влияли на здоровье беременных крыс.

Отмечается, что избыток этих веществ в организме, как показали другие наблюдения за жизнью грызунов, заметно повышают уровень различных сигнальных молекул, способствующих развитию воспалений. Воспаления, в свою очередь, могут ослаблять здоровье беременной женщины, что будет провоцировать выкидыши или вести к задержке развития плода.

Биологи проверили, так ли это. Они посадили половину подопытных крыс на диету, в которой содержалось примерно в пять раз больше линолевой кислоты, чем в обычной пище для грызунов, что отчасти имитирует пропорции жиров, характерные для современной западной диеты.

Затем ученые дождались периода овуляции и посадили крыс в клетки с самцами и начали следить за развитием плода и изменениями в состоянии здоровья самок после оплодотворения.

Частота развития воспалений в их организме действительно выросла, хотя крысы не набрали лишнего веса и не страдали от диабета или прочих метаболических болезней.

Аналогичным образом, ученые не зафиксировали никаких различий в массе плода и скорости развития органов крысят. При этом в организме их матери выросла концентрация гормона, который может вызывать выкидыш, а доля гормонов роста в тканях зародыша, наоборот, упала.

Любопытно, что переход на аналог "западной" диеты повлиял на соотношение полов в потомстве крыс, причем довольно странно: доля "мужских" зародышей снизилась на 16%, тогда как число будущих самок никак не поменялось. Причины этого пока не ясны.

Возможно, это связано с тем, что клетки самцов гораздо хуже сопротивляются действию клеточного стресса и быстрее гибнут в неблагоприятной ситуации, чем "женские" эмбрионы.

Ученые советуют всем беременным женщинам, особенно тем, кто ждет появления сына, избегать продуктов с большим количеством омега-6 жиров.