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Альпинисты в горах

В очереди на покорение Эвереста скончался десятый человек за две недели

Oleg Brovko
В мире
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Несмотря на трагические случаи, очередь к желанной вершине не убывает. Покорители Эвереста слабеют из-за задержки на многолюдном маршруте.

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Британский альпинист скончался, пройдя всего 150 метров после покорения вершины Эвереста.

Он пожаловался на недомогание еще до восхождения на самый высокий пик в мире, а через 45 минут после внезапно упал и больше в себя не приходил.

Как сообщает ВВС, британец стал десятым альпинистом, начиная с 14 мая, который скончался в процессе подъема на Эверест.

Погибли четыре человека из Индии, один непалец, австриец, американец и два ирландца.

Отмечается, что в этом сезоне власти Непала продали рекордное число лицензий на восхождение на самую высокую гору мира, что привело к толчее и многодневному ожиданию на критических для жизни высотах.

К тому же погодные условия в этом году суровее обычного, и восхождения осложняются сильными ветрами.

За право попытаться взойти на Эверест (Джомолунгму) каждый альпинист платит 11 тысяч долларов.

При этом Эверест, будучи самой высокой и самой желанной вершиной мира - далеко не самая смертоносная гора. Гораздо больше жертв собрал другой гималайский восьмитысячник - Аннапурна I. Она забирает жизнь почти каждого третьего смельчака, решившегося покорить ее.

Теги:
смерть, альпинизм



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