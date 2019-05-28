Пассажиры "долетят" в Шанхай на новом левитирующем поезде - видео

Китайский "магнитный" поезд доставит пассажиров из Пекина в Шанхай быстрее, чем самолет. О подробностях расскажет Sputnik Узбекистан.

Китайская госкомпания China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) завершила разработку поезда на магнитной подвеске, развивающего скорость до 600 километров в час, передает CNN.

По словам заместителя главного инженера CRRC Динга Сансана, маглев (от англ. magnetic levitation – "магнитная левитация") сумеет добраться из Пекина в Шанхай за 3,5 часа. Это же расстояние самолет преодолевает за 4,5 часа, несмотря на бóльшую скорость.

Китайское правительство уже утвердило технический план строительства высокоскоростной транспортной линии. Ожидается, что в серийное производство состав поступит к 2021 году.

В отличие от других видов транспорта, маглев достигает высоких скоростей за счет своей конструкции: он управляется силой электромагнитного поля, не касаясь железнодорожного полотна. Благодаря воздушному зазору между рельсами и составом трение исключается, и единственной тормозящей силой остается аэродинамическое сопротивление.

Технология позволяет избежать многих проблем обычных поездов, в частности, сильной вибрации и изнашивания механизмов. Помимо этого, поезда на магнитной подушке – это экологический чистый, бесшумный и быстрый транспорт. Такой состав не слетит с рельсов и в случае неполадок способен безопасно остановиться.

Несмотря на вышеуказанные преимущества, сегодня в мире насчитывается лишь три рабочие системы поездов на магнитной подушке, и все они находятся в Азии (в Китае, Японии и Южной Корее). При этом концепт маглевов существует уже более века – первые патенты составов, использующих эту технологию, появились еще в начале 1900-х годов.

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Препятствием для их повсеместного использования стала высокая стоимость разработки составов и линий для них. Возведение подобных трасс требует специальной инфраструктуры, создаваемой с нуля. Так, один километр полотна Шанхайского маглева обошелся в 43,6 миллиона долларов. Большинство стран просто не готовы тратить такие деньги, особенно когда развита традиционная железнодорожная инфраструктура.

В настоящее время самым быстрым действующим поездом в мире остается Шанхайский маглев, соединяющий международный аэропорт Пудун и станцию метро Лунъян. За семь минут маглев преодолевает расстояние в 30 километров на скорости в 431 километр в час.

Рекорд скорости принадлежит японскому поезду Синкансэн L0, испытанному в 2015 году на экспериментальном участке пути между Токио и Нагоя. Во время тестов состав разогнался до 603 километров в час. После того, как китайский поезд от компании CRRC будет введен в эксплуатацию, он станет самым быстрым пассажирским маглевом в мире.