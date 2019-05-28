18:44 28 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.52
  • EUR9505.92
  • USD8485.91
Поиск
Срочно:
Задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем

В Вильнюсе задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема

© Facebook
В мире
Получить короткую ссылку
8202

Марат Касем отправился в командировку и был задержан в аэропорту Вильнюса.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем задержан в аэропорту Вильнюса, сообщает Telegram-канал Sputnik — Ближнее зарубежье.

Руководитель Sputnik Литва задержан с формулировкой "угроза национальной безопасности". Как сообщается, ему закрыт въезд в страну на 5 лет.

Избранный на днях президент Литвы Гитанас Науседа, обещал, что отношения с Россией изменятся, и страны будут вести между собой активный диалог.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Посла Литвы в России отозвали из Москвы
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. К примеру год назад шеф-редактора Sputnik Латвия Валентинса Роженцовса задержала в Риге полиция безопасности.

Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, как отмечали в российском МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

Теги:
Литва, СМИ, СМИ, Свобода слова, свобода слова, свобода, Sputnik, Sputnik



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В Нур-Султане впервые прошел чемпионат Азии по бодибилдингу
Идеальные формы и много загара: чемпионат Азии по бодибилдингу
Лавров о США: всегда, когда наращивается военный потенциал, риски возрастают
Лавров оценил намерение США увеличить контингент на Ближнем Востоке
Действия при пожаре в самолете
Как выжить при пожаре в самолете

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054