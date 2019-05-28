В Вильнюсе задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем задержан в аэропорту Вильнюса, сообщает Telegram-канал Sputnik — Ближнее зарубежье.
Руководитель Sputnik Литва задержан с формулировкой "угроза национальной безопасности". Как сообщается, ему закрыт въезд в страну на 5 лет.
Избранный на днях президент Литвы Гитанас Науседа, обещал, что отношения с Россией изменятся, и страны будут вести между собой активный диалог.
Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, как отмечали в российском МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".