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Праздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР

Ким Чен Ын казнил спецпредставителя по США – СМИ

© Sputnik / Илья Питалев
В мире
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Нескольких дипломатов казнили после неудачного саммита в Ханое с участием лидеров КНДР и США.

ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. Спецпредставитель КНДР по делам США Ким Хёк Чхоль и еще четыре высокопоставленных северокорейских дипломата были казнены за провал американо-северокорейского саммита в Ханое.

Об этом сообщает южнокорейская газета "Чосон ильбо" (Chosun Ilbo) со ссылкой на неназванный источник.

По данным издания, казнь состоялась в марте на военном аэродроме недалеко от Пхеньяна.

Дипломатов обвинили в шпионаже в пользу США и расстреляли.

Сообщается также, что первый заместитель Ким Чен Ына - Ким Ён Чхоль - отправлен на "перевоспитание" в провинцию Чагандо (известно, что в эту провинцию отправляют политзаключенных на каторжные работы).

Напомним, саммит в Ханое с участием Ким Чен Ына и Дональда Трампа прошел 27−28 февраля 2019 года.

Переговоры лидеров двух стран закончились провалом, главы государств так и не пришли к соглашению о денуклеаризации Корейского полуострова.

Теги:
смертная казнь, Пхеньян



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