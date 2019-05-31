Ким Чен Ын казнил спецпредставителя по США – СМИ

Нескольких дипломатов казнили после неудачного саммита в Ханое с участием лидеров КНДР и США.

ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. Спецпредставитель КНДР по делам США Ким Хёк Чхоль и еще четыре высокопоставленных северокорейских дипломата были казнены за провал американо-северокорейского саммита в Ханое.

Об этом сообщает южнокорейская газета "Чосон ильбо" (Chosun Ilbo) со ссылкой на неназванный источник.

По данным издания, казнь состоялась в марте на военном аэродроме недалеко от Пхеньяна.

Дипломатов обвинили в шпионаже в пользу США и расстреляли.

Сообщается также, что первый заместитель Ким Чен Ына - Ким Ён Чхоль - отправлен на "перевоспитание" в провинцию Чагандо (известно, что в эту провинцию отправляют политзаключенных на каторжные работы).

Напомним, саммит в Ханое с участием Ким Чен Ына и Дональда Трампа прошел 27−28 февраля 2019 года.

Переговоры лидеров двух стран закончились провалом, главы государств так и не пришли к соглашению о денуклеаризации Корейского полуострова.