В Дзержинске произошли взрывы на тротиловом заводе

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Число пострадавших при серии взрывов в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске увеличилось до четырех человек, сообщил РИА Новости представитель силовых структур региона.

Службы завода сработали оперативно и успели эвакуировать всех.

В городе #Дзержинск прогремели взрывы на оборонном предприятии, которое производит взрывчатку pic.twitter.com/jIJMtc1CR7 — Лёха2 (@NemcofAleksei) 1 июня 2019 г.

На данный момент площадь пожара составляет около 100 квадратных метров, причиной взрыва в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" стало нарушение технологического процесса, опасность повторных взрывов сохраняется.

Жертв в результате взрыва нет.