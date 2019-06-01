16:40 01 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.52
  • EUR9505.92
  • USD8485.91
Поиск
Пожарные и спасатели МЧС РФ

В Дзержинске произошли взрывы на тротиловом заводе

© Sputnik / Евгений Биятов
В мире
Получить короткую ссылку
144 0 0

Причиной взрыва стало нарушение технологического процесса.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Число пострадавших при серии взрывов в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске увеличилось до четырех человек, сообщил РИА Новости представитель силовых структур региона.

Службы завода сработали оперативно и успели эвакуировать всех.

На данный момент площадь пожара составляет около 100 квадратных метров, причиной взрыва в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" стало нарушение технологического процесса, опасность повторных взрывов сохраняется.

Жертв в результате взрыва нет.

Теги:
Россия, Россия, россия, Взрыв, взрыв



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Важные соглашения и прогулка по Хиве: визит Медведева в Узбекистан
Президент Туркменистана подарил Дмитрию Медведеву щенка алабая
Как у Путина: президент Туркменистана подарил Медведеву щенка – видео
Ночь Могущества 2019
Бодрствующего ждет награда: что нужно делать в Ночь аль-Кадр

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054