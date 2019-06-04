ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. Американский рэпер Джей-Зи стал первым в истории рэпером-миллиардером, сообщает Forbes.
Его доход составляет 810 миллионов долларов, а его супруги певицы Бейонсе - 350 миллионов долларов. В итоге, совокупный доход их семьи превысил миллиард.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
По словам издания, такого успеха сам Джей-Зи достиг благодаря управлению бизнес-проектами алкогольной продукции, инвестиции в искусство, недвижимость, акции Uber и Tidal и многочисленные музыкальные проекты.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Разберемся по порядку.
Бренд шампанского Armand de Brignac приносит ему 310 миллионов долларов, Uber и остальные инвестиции приносят рэперу около 220 миллионов долларов, также у него имеется бренд коньяка D'Usse совместно с Bacardi .
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Стриминговый сервис Tidal приносит ему 100 миллионов, развлекательная компания Roc Nation - 75 миллионов долларов, его пластинки - 75 миллионов долларов, искусство - 70 миллионов долларов и, наконец, недвижимость в самых дорогих районах Лос-Анджелеса - около 50 миллионов долларов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram