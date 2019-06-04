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Джей-Зи

Джей-Зи стал первым в истории рэпером-миллиардером

© AFP 2018 / KEVORK DJANSEZIAN
В мире
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Совокупный доход Бейонсе и Джей-Зи превышает миллиард: у певицы это 350 миллионов долларов, а у артиста - 810 миллионов.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. Американский рэпер Джей-Зи стал первым в истории рэпером-миллиардером, сообщает Forbes.

Его доход составляет 810 миллионов долларов, а его супруги певицы Бейонсе - 350 миллионов долларов. В итоге, совокупный доход их семьи превысил миллиард.

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По словам издания, такого успеха сам Джей-Зи достиг благодаря управлению бизнес-проектами алкогольной продукции, инвестиции в искусство, недвижимость, акции Uber и Tidal и многочисленные музыкальные проекты.

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Разберемся по порядку.

Бренд шампанского Armand de Brignac приносит ему 310 миллионов долларов, Uber и остальные инвестиции приносят рэперу около 220 миллионов долларов, также у него имеется бренд коньяка D'Usse совместно с Bacardi .

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Стриминговый сервис Tidal приносит ему 100 миллионов, развлекательная компания Roc Nation - 75 миллионов долларов, его пластинки - 75 миллионов долларов, искусство - 70 миллионов долларов и, наконец, недвижимость в самых дорогих районах Лос-Анджелеса - около 50 миллионов долларов.

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Теги:
музыкальный проект, музыканты, музыкант, музыка, деньги, Миллиардер, миллиарды, Forbes, США, США, звезды, знаменитости, шоу-бизнес, Бейонсе



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