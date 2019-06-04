Совокупный доход Бейонсе и Джей-Зи превышает миллиард: у певицы это 350 миллионов долларов, а у артиста - 810 миллионов.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. Американский рэпер Джей-Зи стал первым в истории рэпером-миллиардером, сообщает Forbes.

Его доход составляет 810 миллионов долларов, а его супруги певицы Бейонсе - 350 миллионов долларов. В итоге, совокупный доход их семьи превысил миллиард.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beyoncé (@beyonce) 30 Мар 2019 в 9:25 PDT

По словам издания, такого успеха сам Джей-Зи достиг благодаря управлению бизнес-проектами алкогольной продукции, инвестиции в искусство, недвижимость, акции Uber и Tidal и многочисленные музыкальные проекты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beyoncé (@beyonce) 20 Фев 2019 в 2:51 PST

Разберемся по порядку.

Бренд шампанского Armand de Brignac приносит ему 310 миллионов долларов, Uber и остальные инвестиции приносят рэперу около 220 миллионов долларов, также у него имеется бренд коньяка D'Usse совместно с Bacardi .

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beyoncé (@beyonce) 29 Мар 2019 в 12:51 PDT

Стриминговый сервис Tidal приносит ему 100 миллионов, развлекательная компания Roc Nation - 75 миллионов долларов, его пластинки - 75 миллионов долларов, искусство - 70 миллионов долларов и, наконец, недвижимость в самых дорогих районах Лос-Анджелеса - около 50 миллионов долларов.