Премия имени Халеда аль-Хатыба: прием заявок продлен до 24 июня

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Телеканал RT продлил до 24 июня прием заявок на участие в Khaled Alkhateb Memorial Awards.

Премия была учреждена телеканалом RT в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic. В этом году награждение пройдет во второй раз.

На сегодняшний день свои работы прислали журналисты из более чем десяти стран. Премия присуждается в трех категориях "Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео", "Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео", "Лучшая работа из зоны конфликта: Текст".

"Несмотря на то что наша премия вручается военкорам, прежде всего это премия мира. Ведь работа военного корреспондента — рассказывать правду о том, как ужасна война", — отметила заместитель главного редактора RT Анна Белкина.

В первый год проведения премии были отмечены работы конкурсантов из Ирака и Ирландии, которые рассказали о ситуации в Сирии и Ираке после изгнания боевиков "Исламского государства"*. Сингапурский журналист была удостоена премии за репортаж о захваченном террористами городе Марави. В состав жюри вошли известные журналисты, в том числе Ирада Зейналова и Евгений Поддубный.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Лидия аль-Хатыб, мама погибшего в Сирии журналиста Халеда аль-Хатыба, сотрудничавшего с RT Arabic, и брат корреспондента Гейс аль-Хатыб.

Имена победителей второй ежегодной премии Khaled Alkhateb Memorial Awards будут объявлены 30 июля — в годовщину гибели Халеда аль-Хатыба.

Халед аль-Хатыб погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. Журналисту было 25 лет. В своих репортажах он освещал бои правительственных сил Сирии с террористами.

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью "За отвагу", которая была вручена его семье на первой церемонии Khaled Alkhateb Memorial Awards.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.