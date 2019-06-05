Инфантино переизбрали на пост президента FIFA аплодисментами

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Джанни Инфантино останется на посту президента Международной федерации футбола (FIFA) еще до 2023 года.
Джанни Инфантино имеет гражданства Италии и Швейцарии. Возглавил FIFA 26 февраля 2016 года после коррупционного скандала в организации и досрочного ухода со своего поста предыдущего президента организации Йозефа Блаттера. До назначения на этот пост занимал должность генерального секретаря UEFA.
В феврале 2019 года указом президента России Владимира Путина Джанни Инфантино был награжден Орденом Дружбы за большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу, который впервые состоялся в России летом 2018 года.