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Президент ФИФА Джанни Инфантино

Инфантино переизбрали на пост президента FIFA аплодисментами

© Sputnik / Алексей Филиппов
В мире
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Джанни Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года. Сегодня его переизбрали на безальтернативной основе.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Джанни Инфантино останется на посту президента Международной федерации футбола (FIFA) еще до 2023 года. 

Новый президент ФИФА Джанни Инфантино
© Sputnik / Александр Вильф
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Выборы состоялись 5 июня на конгрессе организации в Париже. Они прошли по упрощенной процедуре — с помощью аплодисментов участников конгресса. Как пишет РИА Новости, Инфантино был переизбран на безальтернативной основе. 

Джанни Инфантино имеет гражданства Италии и Швейцарии. Возглавил FIFA 26 февраля 2016 года после коррупционного скандала в организации и досрочного ухода со своего поста предыдущего президента организации Йозефа Блаттера. До назначения на этот пост занимал должность генерального секретаря UEFA.

В феврале 2019 года указом президента России Владимира Путина Джанни Инфантино был награжден Орденом Дружбы за большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу, который впервые состоялся в России летом 2018 года.

Президент РФ Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино
© Sputnik / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино, награжденный Орденом Дружбы, на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.
Теги:
FIFA, Джанни Инфантино, Футбол



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