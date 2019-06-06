Папа Римский Франциск примет Владимира Путина в июле: что они обсудят

Запланированная встреча станет третьей для Владимира Путина и папы Франциска. Первая состоялась в ноябре 2013 года, вторая — в июне 2015-го.

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Папа Римский Франциск и президент России Владимир Путин 4 июля встретятся в Ватикане. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы службы печати Святого престола Алессандро Джизотти, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил информацию.

"Сообщение Ватикана. Действительно, готовится поездка и контакты Путина в Риме, и в рамках этой поездки также планируется аудиенция у Папы. Такая подготовка ведется, по деталям в установленном порядке, как говорится, сделаем соответствующее заявление", — цитирует Пескова РИА Новости.

При этом в Кремле пока не могут сказать, будет ли Путин в ходе визита в Ватикан приглашать Папу Римского посетить Россию.

Предстоящая встреча станет третьей для Путина и Франциска. Первая состоялась в ноябре 2013 года, вторая — в июне 2015-го. В 2013 году Путин и понтифик обсудили варианты урегулирования конфликта в Сирии. В 2015-м они беседовали о конфликте на востоке Украины.

По данным Vatican News, 4 июля Путин и папа обсудят ситуацию на Украине, на Ближнем Востоке и напряженность в церковном мире, а именно — получение томоса об автокефалии Православной церковью Украины. На 5-6 июля у Франциска назначена встреча с главой Украинской греко-католической церкви.

© Sputnik / Михаил Климентьев 25 ноября 2013 года. Президент России Владимир Путин (в центре) дарит понтифику икону Владимирской Божьей матери во время встречи с Папой Римским Франциском (справа) в Апостольском дворце Ватикана.

Двенадцатого февраля 2016 года в гаванском аэропорту имени Хосе Марти состоялась историческая встреча — папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Она длилась более двух часов. По итогам патриарх и папа торжественно подписали совместную декларацию из 30 пунктов.