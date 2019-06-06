В марте этого года единственному в истории СССР президенту исполнилось 88 лет.

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Первый президент СССР Михаил Горбачев находится в больнице.

"Я нахожусь в больнице, давно уже. Но я при малейшей возможности с помощью и с участием друзей работаю", — сказал Горбачев РИА Новости.

Он добавил, что в ближайшее время выйдет его книга.

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года. В этом году ему исполнилось 88 лет.

© Sputnik / Сергей Компанийченко Предвыборная кампания Михаила Сергеевича Горбачева на президентских выборах в России 1996 года. Экс-президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев заявляет о своем решении вступить в предвыборную кампанию.

Пятый генеральный секретарь Центрального комитета КПСС и единственный в истории СССР президент был у власти в Советском Союзе с 1985 года до распада страны в 1991-м.

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Удостоен более 300 государственных и общественных наград, дипломов, почетных грамот и знаков отличия. Среди них — орден Трудового Красного Знамени, три ордена В.И. Ленина, орден Октябрьской Революции, орден "Знак Почета", орден Почета, орден Святого апостола Андрея Первозванного, государственные награды стран мира, награды международных и национальных общественных организаций.

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Михаил Сергеевич является лауреатом Нобелевской премии мира (1990). Имеет почетные ученые степени ряда российских и зарубежных университетов.

С 1992 года опубликовал несколько десятков книг на десяти языках.

Михаил Горбачев снялся в художественном фильме немецкого кинорежиссера Вима Вендерса "Небо над Берлином 2", где сыграл самого себя.

© Sputnik / Ф. де Боннвиль Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев с супругой Раисой во время пребывания во Франции (2-5 октября 1985 года).

Супруга Михаила Горбачева Раиса Максимовна скончалась 20 сентября 1999 года в клинике Мюнстера (Германия) от острой лейкемии. В память о жене он передал 100 тысяч фунтов на помощь больным детям.