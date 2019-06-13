На что россияне готовы потратить миллион долларов

Большинство людей потратили бы деньги на медицину, обучение, машины и квартиры, и самый маленький процент - на путешествие или благотворительность.

ТАШКЕНТ, 13 июн - Sputnik. Россияне, если бы выиграли миллион, вложили бы эти деньги в обучение, потратили бы их на медицинские расходы или на покупку машины/недвижимости, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным, в ходе опроса россиянам задавался вопрос, как бы они распорядились миллионом долларов, выигранным в лотерею.

"Четверть россиян (25%) вложили бы выигранный в лотерее миллион долларов в себя и своих близких, например, в оплату обучения или медицинских расходов. Столько же опрошенных дали подобный ответ в 2006 году, а семь лет назад немного меньшее количество респондентов были готовы потратить выигрыш подобным образом (21%)", - говорится в исследовании.

Почти столько же россиян в 2019 году (24%) потратили бы деньги на покупку машины, недвижимости или других предметов роскоши, 18% граждан положили бы миллион в банк, чтобы жить на проценты.

В путешествие на выигрыш отправились бы лишь 5% граждан.

А вот 4% жителей России отдали бы деньги на благотворительность.

А что бы сделали вы с выигранным миллионом? Отвечайте в нашем опросе!